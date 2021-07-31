عضو باللجنة المالية: موازنة 2021 سيتم اجتيازها دون عجز في هذه الحالة

بغداد - ياسين صفوان - اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم السبت، ان الموازنة المالية للسنة الحالية سيتم اجتيازها بشكل آمن ودون عجز بحال استمرت اسعار النفط عالميا فوق مستوى السبعين دولار للبرميل الواحد.

وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، إن "مدى العجز في الموازنة يعتمد بشكل مباشر على أسعار النفط عالميا، وكلما اقترب هذا الرقم مما مثبت في الموازنة فان العجز الحقيقي سيكون كبيرا وكما هو مثبت تخمينيا وينعكس في التأثير بشكل سلبي على المستوى الاقتصادي"، مبينا ان"الاسعار بحال ارتفاعها الى أرقام اعلى فحينها سينعكس هذا الامر ايجابيا على مستوى العجز".



واضاف كوجر، ان "الاسعار للنفط عالميا طالما استمرت كما هي عليه حاليا فوق مستوى السبعين دولار للبرميل الواحد، فان العراق سيكون في وضع آمن اقتصادياً، وسيتم اجتياز موازنة عام 2021 دون أي عجز ان شاء الله".

