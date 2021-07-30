المالكي يبارك لمن قرر خوض الانتخابات ويوجه لهم دعوة

بغداد - ياسين صفوان - بارك زعيم ائتلاف دول القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، لمن قرر خوض غمار الانتخابات المقبلة، فيما دعا إلى منافسة شريفة أساسها التعاون.

وقال المالكي في تدوينة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "كل القوى تحث خطاها نحو مجلس النواب القادم لتكون شريكا في ادارة الدولة، نبارك لجميع من قرر خوض غمار الانتخابات ونتمنى لهم تحقيق النتائج التي يسعون لها".



وأضاف، "ندعوهم الى منافسة شريفة اساسها التسابق والتعاون نحو تقديم الخدمة للمواطن والمساهمة في عملية بناء الدولة واستعادة هيبتها".

