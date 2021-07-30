تعرض داعشي على مجلس عزاء يوقع ضحايا في صلاح الدين

وقال المصدر إن "عناصر من عصابات داعش الارهابية هاجموا عجلة تابعة إلى فوج الطوارئ المكلف بحماية مجلس عزاء بمنطقة البو جيلي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "التعرض أسفر عن استشهاد ثلاثة منتسبين ورابع مدني، بالإضافة إلى إصابة منتسب وأربعة مدنيين آخرين".

