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تعرض داعشي على مجلس عزاء يوقع ضحايا في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع ضحايا ومصابين في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش، استهدف مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين.
وقال المصدر إن "عناصر من عصابات داعش الارهابية هاجموا عجلة تابعة إلى فوج الطوارئ المكلف بحماية مجلس عزاء بمنطقة البو جيلي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "التعرض أسفر عن استشهاد ثلاثة منتسبين ورابع مدني، بالإضافة إلى إصابة منتسب وأربعة مدنيين آخرين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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