انت الان تتابع خبر تعرض داعشي على مجلس عزاء يوقع ضحايا في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع ضحايا ومصابين في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش، استهدف مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين.
وقال المصدر إن "عناصر من عصابات داعش الارهابية هاجموا عجلة تابعة إلى فوج الطوارئ المكلف بحماية مجلس عزاء بمنطقة البو جيلي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين".
وأضاف، أن "التعرض أسفر عن استشهاد ثلاثة منتسبين ورابع مدني، بالإضافة إلى إصابة منتسب وأربعة مدنيين آخرين".
وأضاف، أن "التعرض أسفر عن استشهاد ثلاثة منتسبين ورابع مدني، بالإضافة إلى إصابة منتسب وأربعة مدنيين آخرين".