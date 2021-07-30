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الكاظمي يوجه باعادة افتتاح المتحف العراقي امام الجمهور

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بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، باعادة افتتاح المتحف العراقي امام الجمهور والباحثين بعد اعادة 17 الف قطعة اثرية من الولايات المتحدة.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر" تابعتها الخليج 365، : بالتزامن مع اعادة 17 الف قطعة اثرية عراقية مع وفدنا الذي انهى زيارة ناجحة الى واشنطن امس، وجهنا باعادة افتتاح المتحف العراقي امام الجمهور والباحثين، لتكون بداية جديدة لاستلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا الوطنية الاصيلة، وتثقيف اجيالنا بما قدمت هذه الارض من علوم وثقافات وانجازات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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