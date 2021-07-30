الزراعة تعلن تسديد مستحقات الشعير العلفي للفلاحين والمزارعين لعامي 2019 و2020

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تسديد مستحقات الشعير العلفي للفلاحين والمزارعين لعامي 2019 و2020.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الزراعة كريم الخفاجي بذل جهودا كبيرة بمتابعة مستحقات الفلاحين والمزارعين، والتي جاءت نتيجة بناء على ما عرضه الوزير على مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، فضلا عن وزارة المالية".

وأضاف، انه "ومن خلال المبالغ المتوفرة من بيع هذا المحصول، من قبل شركة ما بين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية للبذور (قطاع مختلط)، فان المباحثات والمتابعات، اسفرت عن موافقة وزارة المالية على تسديد مستحقات الفلاحين لمحصول الشعير العلفي، من المبالغ المتجمعة لدى الشركتين نتيجة بيع هذا المحصول لمربي الثروة الحيوانية وبأسعار مدعومة"، مشيرا الى ان "وزارة الزراعة سددت بعد هذا القرار ما بذمتها للفلاحين من مستحقات محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء بشكل كامل لعامي 2019 و2020".

وشدد وزير الزراعة، وفقا للبيان، على انه "سيواصل جهوده من اجل تسليم كافة مستحقات الفلاحين المسوقين الى وزارة التجارة ، والتي اصبحت مبالغ حاكمة ضمن الموازنة"، مؤكدا ان "تسليم مستحقات الفلاحين كاملة له انعكاسات ايجابية على القطاع الزراعي، كونه يشجع الفلاحين على تأهيل اراضيهم، فضلا عن زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا".

وثمن الوزير، "الجهود التي تبذلها وزارة المالية من اجل دعم القطاع الزراعي، وفق المتاح لها من السيولة المالية، كون القطاع الزراعي له اهمية كبيرة في تحقيق الامن الغذائي للمواطن العراقي، وان دعمه اصبح أمرا وطنيا".