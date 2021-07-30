انت الان تتابع خبر رجل مرور ينقذ فتاةً بعمر 20 عاماً من الانتحار في بابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعنلت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، انقاذ فتاة من الإنتحار من فوق جسر وسط المدينة.
وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفوض مهند علي المرشدي المنسوب الى مديرية مرور المحافظة سرية الدراجات قامت بإنقاذ فتاة تبلغ من العمر ( ٢٠ عاماً ) حاولت الانتحار غرقاً".
بينت ان "الفتاة كانت تحاول إلقاء نفسها في شط الحلة من فوق جسر بتة وسط المدينة، إلا أنّ عناية الله، وفطنة رجل المرور أنقذتها".