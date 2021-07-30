صحة اقليم كردستان تعلن تسجيل أكثر من ألفي إصابة بكورونا

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "أجرت 19455 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كشفت عن 2924 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 230263 حالة".

وأضافت أن " 1276 مريضا تماثلوا للشفاء من الجائحة ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 198457".

كما سجلت الوزارة 20 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 4770 منذ ظهور الجائحة.