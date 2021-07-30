انخفاض طفيف بمعدل الاصابات وارتفاع الوفيات بكورونا في العراق

وبحسب الوقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة والذي ورد للسومرية نيوز، فقد اظهرت الفحوصات الطبية "اصابة 12597 شخصا خلال 24 ساعة في عموم البلاد بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 1616384منذ تفشي الجائحة في العراق".

وسجلت الملاكات الصحية "وفاة 62 مصابا خلال يوم واحد ليصل اجمالي الوفيات الى 18595 في عموم البلاد".

وبحسب الموقف الوبائي فقد "تماثلت 8499 حالة جديدة للشفاء من كورونا، في حين بلغ عدد متلقي اللقاح خلال يوم واحد 65109 شخصا".