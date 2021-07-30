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لبنان.. متحور 'دلتا' بات يشكل 100% من اصابات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أكد مسؤول الاحصاءات في لجنة متابعة فيروس كورونا في لبنان نبيل رزق الله، اليوم الجمعة، أن متحور "دلتا" شديد العدوى "بات يشكل 100% من الإصابات بكورونا في لبنان.
وأوضح رزق الله أن "السبب الأساسي وراء ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، يعود لاستهتار الناس في السبل الوقائية، وسرعة انتشار دلتا".

وعما إذا سيقفل البلد من جديد، كشف رزق الله أن "الإجراءات ستتخذ على الارض، لأن الاقتصاد لا يحتمل إغلاق البلد"، مشددا على "وعي الأشخاص وأهمية تلقي اللقاح".


وأعلن أن "لجنة كورونا تحضر لماراثون تطعيم، لكل العاملين على تماس مع الزبائن"، موضحا أن "التنفيذ سيتم من قبل المؤسسات، والرقابة ستتم من قبل الجهات المعنية من وزراة سياحة ووزارة داخلية".

وقال رزق الله إن "اللقاح يخفف من احتمال التقاط العدوى، كما أنه يجنب المتلقي خطر الوفاة ودخول المستشفى بنسبة كبيرة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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