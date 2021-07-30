الحلبوسي: لا يوجد غطاء قانوني يسمح بحجب او ادخار رواتب الموظفين

بغداد - ياسين صفوان - اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، انه لا يوجد غطاء قانوني لاي جهة او مؤسسة يسمح لها بحجب او ادخار رواتب الموظفين.

وقال الحلبوسي خلال زيارته الى نينوى ان "تاخير اطلاق الرواتب المدخرة للسنوات السابقة لموظفي نينوى يشكل مخالفة صريحة يحاسب عليها القانون".

واضاف، انه "لا يوجد غطاء قانوني لاي جهة اومؤسسة يسمح لها بحجب اوادخار رواتب الموظفين".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، موعد اطلاق الرواتب المدخرة لموظفي نينوى.

وقال الحلبوسي في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز اصدره مكتبه الاعلامي، ان "جميع الرواتب المدخرة لموظفي الدولة في نينوى ستطلق في الأسبوع المقبل".