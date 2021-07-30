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هجوم على سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل في بحر العرب

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بغداد - ياسين صفوان - تعرضت سفينة شحن مملوكة لإسرائيل للهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عُمان، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية.

وقالت الوزارة إنها لا تزال تحقق في الحادث الذي أبلغت عنه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وفقا لموقع "إسرائيل 24".

 

وكانت الهيئة قد قالت إنها تلقت تقارير عن هجوم على سفينة في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عُمان يوم الخميس، وأضافت أن الحادث لم يكن من أعمال القرصنة.

 

ولم تعلّق سلطنة عمان بعد على الأنباء.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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