انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني تحصي واجبات وكالة الاستخبارات خلال اسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها نفذت واجبات عدة خلال الفترة من 22/7/2021 ولغاية 29/7/2021 ".
و فيما يلي تفاصيلها:- 2- تنفيذ أوامر قبض مختلفة عدد 252
3- القبض على متعاطين وتجار مخدرات عدد 57
4- ضبط كدس عتاد عدد 55 قطعة
5- تدمير مضافة عدد 11
6- ضبط عتاد مختلف عدد 3222
7- ضبط مخدرات كرستال 1,130 كغم
8- ضبط حبوب مخدرة عدد 790
9- التجاوز على انابيب النفط 1
10- ضبط معمل للغش الصناعي عدد 4
11- ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة عدد 3 طن 56كارتون
12- ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة عدد 3٠
13- القبض على مخالفي التسعيرة ورفع الأسعار عدد 7
14- حماية المنتج المحلي 370 طن
15- القبض على متسللين عراقيين واجانب 3
16- ضبط عجلات تحمل مواد مهربة 49 طن
و فيما يلي تفاصيلها:-
1- تنفيذ أوامر قبض وفق المادة ١/٤ ارهاب عدد 77
3- القبض على متعاطين وتجار مخدرات عدد 57
4- ضبط كدس عتاد عدد 55 قطعة
5- تدمير مضافة عدد 11
6- ضبط عتاد مختلف عدد 3222
7- ضبط مخدرات كرستال 1,130 كغم
8- ضبط حبوب مخدرة عدد 790
9- التجاوز على انابيب النفط 1
10- ضبط معمل للغش الصناعي عدد 4
11- ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة عدد 3 طن 56كارتون
12- ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة عدد 3٠
13- القبض على مخالفي التسعيرة ورفع الأسعار عدد 7
14- حماية المنتج المحلي 370 طن
15- القبض على متسللين عراقيين واجانب 3
16- ضبط عجلات تحمل مواد مهربة 49 طن