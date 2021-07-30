انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني تحصي واجبات وكالة الاستخبارات خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها نفذت واجبات عدة خلال الفترة من 22/7/2021 ولغاية 29/7/2021 ".

و فيما يلي تفاصيلها:-

1- تنفيذ أوامر قبض وفق المادة ١/٤ ارهاب عدد 77



2- تنفيذ أوامر قبض مختلفة عدد 2523- القبض على متعاطين وتجار مخدرات عدد 574- ضبط كدس عتاد عدد 55 قطعة5- تدمير مضافة عدد 116- ضبط عتاد مختلف عدد 32227- ضبط مخدرات كرستال 1,130 كغم8- ضبط حبوب مخدرة عدد 7909- التجاوز على انابيب النفط 110- ضبط معمل للغش الصناعي عدد 411- ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة عدد 3 طن 56كارتون12- ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة عدد 3٠13- القبض على مخالفي التسعيرة ورفع الأسعار عدد 714- حماية المنتج المحلي 370 طن15- القبض على متسللين عراقيين واجانب 316- ضبط عجلات تحمل مواد مهربة 49 طن