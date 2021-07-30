المنافذ تعلن ضبط معدات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيأة العامة للمنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط معدات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، أن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني تمكن من ضبط حاوية تحتوي على منظومة تورباين متعددة الاستخدام مخالفة لشروط الاستيراد".

وأشار البيان إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".