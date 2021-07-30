زفيريف يهزم ديوكوفيتش في نصف نهائي أولمبياد طوكيو ويحرمه من إنجاز تاريخي

وتغلب زفيريف على ديوكوفيتش بمجموعتين لواحدة بنتيجة 1/6 و6/3 و6/1 في قبل نهائي منافسات فردي التنس، بأولمبياد طوكيو.

وكان ديوكوفيتش، يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى، وذهبية الأولمبياد في العام ذاته، ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي غراف، في 1988.

