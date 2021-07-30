انت الان تتابع خبر زفيريف يهزم ديوكوفيتش في نصف نهائي أولمبياد طوكيو ويحرمه من إنجاز تاريخي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قضى الألماني ألكسندر زفيريف، اليوم الجمعة، على آمال الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، في أن يكون أول لاعب يكمل الألقاب الذهبية، عندما اقصاه من نصف نهائي اولمبياد طوكيو.
وتغلب زفيريف على ديوكوفيتش بمجموعتين لواحدة بنتيجة 1/6 و6/3 و6/1 في قبل نهائي منافسات فردي التنس، بأولمبياد طوكيو.
وكان ديوكوفيتش، يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى، وذهبية الأولمبياد في العام ذاته، ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي غراف، في 1988.
وكان ديوكوفيتش، يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى، وذهبية الأولمبياد في العام ذاته، ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي غراف، في 1988.