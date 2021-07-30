مستشارية الامن القومي رداً على الاتحاد الاوروبي: العراق لا يشجع مواطنيه على الهجرة

وذكر بيان ورد للسومرية نيوز من مستشارية الامن القومي، ان "العراق لا يشجع مواطنية على الهجرة، ولكن بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ويقررون الهجرة"، مشيرة الى ان "مطار بغداد الدولي مخصص للسفر الشرعي فقط وحيث ان روسيا البيضاء تسمح شرعيا وقانونيا للسياح العراقيين بدخول اراضيها فلا يمكن للدولة العراقية ان تمنع مواطنيها من السفر الى دولة بشكل شرعي ولا تستطيع اي دولة في العالم ان تقوم بمنع مواطنيها من ذلك".وتابعت "لذلك فان الرحلات المتوجهة الى روسيا البيضاء عبر مطار بغداد الدولي هي رحلات شرعية وقانونية ووصول السياح العراقيين الى روسيا البيضاء ايضا شرعي وقانوني، ووجود فئة قليلة من العراقيين الذين يتم التغرير بهم لا يمكن ان يكون سببا في منع جميع العراقيين من السفر الى روسيا البيضاء لان هذا سيكون قرارا غير قانوني ولا ينسجم مع الدستور العراقي والميثاق العالمي لحقوق الانسان".

واضافت "ومن هنا فان العراق مستعد للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتمثلة بعصابات الهجرة غير الشرعية والقاء القبض على اي مشتبه بارتكابه لهذه الجريمة ومحاكمته، ولكنه في نفس الوقت يرفض بشكل مطلق الاستفسار الموجه بهذه الطريقة من قبل المفوض الاوروبي لان اساسه غير شرعي فلا يمكن للعراق ان يقبل ان تتهم مطاراته الدولية باجراء رحلات جوية غير شرعية، فهذا اتهام مرفوض جملة وتفصيلا".



وختمت "كان على المفوض الاوروبي الاستعانة ببعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد ليحصل من خلالها على اية ايضاحات مطلوبة من الحكومة العراقية على ان لا تشكل اتهاما مباشر او غير مباشر بالمشاركة في اية اعمال غير قانونية".