انت الان تتابع خبر وفاة السيناتور الأميركي السابق كارل ليفين ابرز المعارضين للحرب على العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توفي السيناتور الأميركي الديمقراطي السابق كارل ليفين عن 87 عاما، بحسب ما اعلن مركز ليفين بكلية الحقوق بجامعة واين الامريكية.
خدم ليفين لفترة طويلة في قضايا الأمن القومي وشغل منصب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لمدة 36 عاما، عشر سنوات منها في منصب رئيس لجنة القوات المسلحة، وتقاعد في عام 2015.
وكان ليفين من المعارضين بشدة للحرب على العراق وحقق في إساءة معاملة المحتجزين الأميركيين.
وكان ليفين من المعارضين بشدة للحرب على العراق وحقق في إساءة معاملة المحتجزين الأميركيين.