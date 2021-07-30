وفاة السيناتور الأميركي السابق كارل ليفين ابرز المعارضين للحرب على العراق

خدم ليفين لفترة طويلة في قضايا الأمن القومي وشغل منصب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لمدة 36 عاما، عشر سنوات منها في منصب رئيس لجنة القوات المسلحة، وتقاعد في عام 2015.

وكان ليفين من المعارضين بشدة للحرب على العراق وحقق في إساءة معاملة المحتجزين الأميركيين.

