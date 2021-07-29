تحديد موعد انطلاق بطولة غرب اسيا بكرة القدم

واتفق اتحاد غرب آسيا والاتحاد الإماراتي "مستضيف البطولة"، على تحديد موعد جديد لها، لتقام خلال الفترة الواقعة بين 20 آذار و2 نيسان 2023، وذلك بعد العرض على الاتحادات الوطنية.

وتم الأخذ بعين الاهتمام عند تحديد الموعد الجديد للبطولة، التي كانت مقررة مطلع العام 2021، العديد من الاعتبارات وعلى رأسها التزامات وارتباطات الاتحادات الأهلية بالبطولات القادمة.



وراعى الموعد الجديد المزيد من الارتباطات للمنتخبات الوطنية في الإقليم، على المستويين الدولي والقاري.

وجرى اختيار موعد البطولة، ليتزامن مع الأيام التي يخصصها الاتحاد الدولي لخوض المباريات الرسمية، وبالتالي قدرة المنتخبات على استدعاء كافة محترفيها، ما يرفع من قيمتها التنافسية، ويعزز جدواها كمحطة تحضيرية مهمة قبل كأس آسيا 2023.

