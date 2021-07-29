انت الان تتابع خبر اللقاحات ومتحور 'دلتا'.. تقرير يكشف معلومات مثيرة عنها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد ارتفع متوسط عدد حالات الإصابة المؤكدة بمتحوّر دلتا بشكل كبير منذ ظهوره في الولايات المتحدة في آذار الماضي.

وفي تقرير نشره موقع "هيلث دايجست" الأميركي، قال الكاتب نيكي لاماركو، إن مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور روشيل والينسكي، كشف أن حوالي 83% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الأسبوع الثالث من تموز الجاري، كانت جراء الإصابة بعدوى متحور دلتا. ووفقا لهيئة الصحة العامة في إنجلترا، يمثل متحور دلتا حوالي 99% من حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.



ووفقا لدراسة نُشرت في حزيران الماضي في المجلة الطبية البريطانية، فإن متحوّر دلتا أكثر قابلية للعدوى بنسبة 60% مقارنة بمتحوّر ألفا، وهو بالتأكيد أكثر قابلية للعدوى من فيروس كوفيد-19 الأصلي.

وقد يسأل سائل، ماذا يعني كل ذلك؟ هل ستحمي لقاحات كوفيد-19 التي أنتجتها كل من شركة "فايزر" و"مودرنا"و"جونسون آند جونسون" من متحوّر دلتا؟

أكّد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه "في شبكة متعددة من مستشفيات الولايات المتحدة خلال الفترة بين كانون الثاني آذار من العام الجاري، كان تلقي لقاحات فايزر أو مودرنا فعالا بنسبة 94% في الوقاية من فيروس كوفيد-19 بين صفوف البالغين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح". في المقابل، كان لقاح "جونسون آند جونسون"، الذي يستوجب جرعة واحدة، فعالا بنسبة 66.3% في الحماية من الفيروس لدى الأشخاص الملقحين بالكامل.



علاوة على ذلك، كشفت شركة فايزر أنها تعمل على إنتاج جرعة معززة مصممة خصيصا للحماية من سلالة دلتا. كما أصدرت شركة مودرنا بيانا في 29 حزيران المنصرم، قائلة إن لقاحها "يجب أن يظل وقائيا ضد المتحورات المكتشفة حديثا". ومع ذلك، مراجعة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا -صدرت في 14 حزيران السالف- وجدت أن جرعتين من لقاح كوفيد-19 تعدّ "فعالة للغاية" في حماية الناس من دخول المستشفى جراء الفيروس.

لكن ما مدى فعالية هذه اللقاحات ضد متحور دلتا؟ وفقا للدراسات التي استشهد بها موقع "هيلث لاين"، يبدو أن لقاح فايزر فعال بنسبة 64 إلى 96% "ضد أعراض المرض" التي يسببها متحور دلتا بعد تلقي جرعتين من اللقاح.

وأظهرت دراسة أخرى أن لقاح مودرنا فعال بنسبة 72% بعد تلقي جرعة واحدة منه، ولكن الأمر لم يُحسم بعد بالنسبة للقاح جونسون آند جونسون.

إذًا ما الذي يتعين عليك فعله؟ في الواقع، ينصح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتلقي التطعيم. وتجدر الإشارة إلى أن الأفراد الذين تلقوا التطعيم أقل عرضة للإصابة بحالة متوسطة إلى شديدة من كوفيد-19 مقارنة بالأشخاص غير الملقّحين.