تابعوا في نشرة السومرية.. القصف الصاروخي واعتقال قيادات داعش

= خلال مهمة قتالية.. تحطم مروحية عسكرية جنوبي كركوك.. والضحايا خمسة شهداء بينهم ضابط رفيع.

= اعتقال ثمانية ارهابيين في نينوى بينهم أبو قتادة،، والإعدام شنقاً بحق منفذي الهجوم على سجن أبو غريب.

= لليوم الثاني .. الصحة تسجل أكثر من ثلاثة عشر الف إصابة بكورونا.. ونسبة الاقبال على اللقاحات في تصاعد مستمر.