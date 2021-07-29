اخبار العالم / اخبار العراق

تابعوا في نشرة السومرية.. القصف الصاروخي واعتقال قيادات داعش

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. القصف الصاروخي واعتقال قيادات داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = تزامنا مع القصف الصاروخي.. الكاظمي يعود الى بغداد بعد اختتام زيارته الى واشنطن.
= خلال مهمة قتالية.. تحطم مروحية عسكرية جنوبي كركوك.. والضحايا خمسة شهداء بينهم ضابط رفيع.

= اعتقال ثمانية ارهابيين في نينوى بينهم أبو قتادة،، والإعدام شنقاً بحق منفذي الهجوم على سجن أبو غريب.

= لليوم الثاني .. الصحة تسجل أكثر من ثلاثة عشر الف إصابة بكورونا.. ونسبة الاقبال على اللقاحات في تصاعد مستمر.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا