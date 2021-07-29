انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. القصف الصاروخي واعتقال قيادات داعش والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = تزامنا مع القصف الصاروخي.. الكاظمي يعود الى بغداد بعد اختتام زيارته الى واشنطن.
= خلال مهمة قتالية.. تحطم مروحية عسكرية جنوبي كركوك.. والضحايا خمسة شهداء بينهم ضابط رفيع.
= اعتقال ثمانية ارهابيين في نينوى بينهم أبو قتادة،، والإعدام شنقاً بحق منفذي الهجوم على سجن أبو غريب.= لليوم الثاني .. الصحة تسجل أكثر من ثلاثة عشر الف إصابة بكورونا.. ونسبة الاقبال على اللقاحات في تصاعد مستمر.