انت الان تتابع خبر تعرفي الى 'ريجيم ماكرو' لانقاص الوزن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويصنَّف "ماكرو" بين الحميات الصحية التي تستغرق وقتاً طويلاً للتخلص من الدهون والحصول على جسم رشيق، وذلك لأنه يركز على احتساب المغذيات الكبيرة أولاً، ويستوجب البقاء ضمن حدّ معين من السعرات الحرارية، بحيث يحسب الشخص احتياجاته اليومية من السعرات الحرارية ويحدد وحدات الماكرو الخاصة به وفقاً لذلك.ويمكن أن تكون هناك مخاطر مرتبطة بـ"ريجيم ماكرو" إذا كان النظام الغذائي للفرد شديد التقييد ويعتمد على مكونات بسيطة، إضافة الى معاناته من نقص بعض الفيتامينات والمعادن.

ويتميّر هذا النوع من الريجيم بأن لا نظام غذائياً محدداً له، بل تختلف احتياجات المغذيات الكبيرة بالنسبة الى كل شخص، ومنها احتساب السعرات الحرارية التي يحصل عليها خلال النهار بحسب حاجة الجسم، ويُفضّل أن يسجّل كل شخص الأطعمة التي يستهلكها ويهتم بالتالي بالمغذيات الكبيرة التي يتناولها. وبعملية حسابية بسيطة، يمكن معرفة الكميات (إجمالي السعرات الحرارية اليومية × نسبة المغذيات الكبيرة) والسعرات الحرارية لكل غرام.