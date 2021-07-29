الصحة: وصول شحنات جديدة من لقاحات كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا لشركة استرازينكا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أكدت وصول شحنه جديده من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة استرازينيكا البريطانية عن طريق مطار بغداد الدولي وبعد إكمال إجراءات للتخليص الكمركي تم نقلها لمخازن الشركة".



واضافت انه "تم المباشرة بتوزيعها على جميع منافذ الصرف في بغداد وعموم المحافظات".

