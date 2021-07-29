السعودي تنفذ حكم 'الحرابة' باحد عناصر داعش

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، ان "المتهم سعودي الجنسية انتمى الى تنظيم داعش الارهابي وايد أعماله الإرهابية".

وأضاف بأن المتهم "تبنى أفكار التنظيم والسعي لتحقيق أهدافه، وذلك بقيامه باقتحامٍ مسلحٍ لأحد المصارف في مدينة جازان، وإطلاق النار على الموجودين بداخله عمدا وعدوانا، مما نتج عنه شخصين، وإصابة اثنين آخرَين، واحتجاز آخرين، وتسببه بتلفيات وأضرار جسيمة بمقر المصرف".



واشار البيان الى ان " المتهم قاوم رجال الأمن وإطلاق النار باتجاههم،اضافة الى حيازة واستعمال السلاح للإخلال بالأمن، وإعادة تغريدات مسيئة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد، وتعاطي المخدرات".