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الموقف الوبائي.. العراق يواصل تسجيل معدلات قياسية صادمة باصابات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استمرار تسجيل اصابات يومية قياسية بفيروس كورونا في عموم العراق.
وبحسب الوقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة والذي ورد للسومرية نيوز، فقد اظهرت الفحوصات الطبية "اصابة 13259 شخصا خلال 24 ساعة في عموم البلاد بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 1.603.787 منذ تفشي الجائحة في العراق".

وسجلت الملاكات الصحية "وفاة 49 مصابا خلال يوم واحد ليصل اجمالي الوفيات الى 18533 في عموم البلاد".

وبحسب الموقف الوبائي فقد "تماثلت 9401 حالة جديدة للشفاء من كورونا، في حين بلغ عدد متلقي اللقاح خلال يوم واحد 93831 شخصا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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