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المالكي ينتقد تدخل بلاسخارت بشؤون الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - انتقد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، تدخل المبعوثة الاممية في العراق بشؤون الانتخابات.
وقال المالكي في تغريدة له على موقع تويتر تابعتها الخليج 365، "يبدو ان السيدة بلاسخارت بحاجة الى معرفة مهمتها ودورها كمسؤولة لبعثة يونامي في العراق، مبينا ان "البعثة تتحرك بطلب من الحكومة العراقية ولا صلاحية لها بالتحرك والتدخل في شؤون الانتخابات الا بما تحتاجه المفوضية".

واضاف ان "دور بلاسخارت مرفوض في الحديث عن تأجيل الانتخابات".

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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