رسميا.. كارفاخال لاعب ريال مدريد حتى 2025

هذا وكانت الماركا قد أعلنت عن التجديد في وقت سابق من صباح اليوم قبل أن يتم الإعلان الرسمي من الريال ، الذي يسير وفق خطة محددة للتجديد لنجوم الفريق.

وفي سياق متصل اكد لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني بقاءه في الفريق الموسم المقبل طبقا لتصريحات نقلتها الماركا.



وقال يوفيتش انه "لم يأتي لهذا النادي عن طريق الصدفة ولكن نظرا لتألقه واعجاب المدربين به"، مشيرا الي أنه "جاهز للمنافسة علي مركزه في المرينجي الموسم القادم".