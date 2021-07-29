انت الان تتابع خبر رسميا.. كارفاخال لاعب ريال مدريد حتى 2025 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-29 | 14:16
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أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، في بيان رسمي عن تجديد عقد لاعبه كارفاخال حتى 2025 حيث تم توقيع العقود الجديدة صباح اليوم الخميس .
هذا وكانت الماركا قد أعلنت عن التجديد في وقت سابق من صباح اليوم قبل أن يتم الإعلان الرسمي من الريال ، الذي يسير وفق خطة محددة للتجديد لنجوم الفريق.
وفي سياق متصل اكد لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني بقاءه في الفريق الموسم المقبل طبقا لتصريحات نقلتها الماركا.
وقال يوفيتش انه "لم يأتي لهذا النادي عن طريق الصدفة ولكن نظرا لتألقه واعجاب المدربين به"، مشيرا الي أنه "جاهز للمنافسة علي مركزه في المرينجي الموسم القادم".
وفي سياق متصل اكد لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني بقاءه في الفريق الموسم المقبل طبقا لتصريحات نقلتها الماركا.
وقال يوفيتش انه "لم يأتي لهذا النادي عن طريق الصدفة ولكن نظرا لتألقه واعجاب المدربين به"، مشيرا الي أنه "جاهز للمنافسة علي مركزه في المرينجي الموسم القادم".
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