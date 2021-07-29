اخبار العالم / اخبار العراق

رسميا.. كارفاخال لاعب ريال مدريد حتى 2025

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رسميا.. كارفاخال لاعب حتى 2025 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-29 | 14:16

رسميا.. كارفاخال لاعب ريال مدريد حتى 2025

204 مشاهدة

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، في بيان رسمي عن تجديد عقد لاعبه كارفاخال حتى 2025 حيث تم توقيع العقود الجديدة صباح اليوم الخميس .
هذا وكانت الماركا قد أعلنت عن التجديد في وقت سابق من صباح اليوم قبل أن يتم الإعلان الرسمي من الريال ، الذي يسير وفق خطة محددة للتجديد لنجوم الفريق.

وفي سياق متصل اكد لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني بقاءه في الفريق الموسم المقبل طبقا لتصريحات نقلتها الماركا.


وقال يوفيتش انه "لم يأتي لهذا النادي عن طريق الصدفة ولكن نظرا لتألقه واعجاب المدربين به"، مشيرا الي أنه "جاهز للمنافسة علي مركزه في المرينجي الموسم القادم".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا