فيضانات مفاجئة تجتاح مناطق بافغانستان.. مصرع العشرات وتدمير منازل عدة

وصرح رئيس مجلس الإقليم سعيد الله نورستاني، بأن الفيضانات أسفرت عن تدمير ما لا يقل عن 80 منزلاً، وتم حتى الآن انتشال ما لا يقل عن 35 جثة.

وأضاف أن سكان القرى المجاورة يحاولون انتشال المزيد من الجثث، وأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.



من جانبه، قال تميم عظيمي المتحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث إن التقارير الأولية تشير إلى أن الفيضانات أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 100 شخص بين قتيل وجريح.

وقال عظيمي إن المنطقة خاضعة لسيطرة طالبان، ولذلك لا يمكن إيصال المساعدات الحكومية.

وأضاف أن مفاوضات بدأت بالفعل مع منظمات محايدة لتسليم المساعدات العاجلة.

وأوضح نورستاني أن هذه هي المرة الأولى التي تجتاح فيها مثل هذه الفيضانات المنطقة، الأمر الذي فاجأ السكان.



وتتسبب الكوارث الطبيعية في المتوسط في أضرار لنحو 200 ألف شخص كل عام في الدولة التي مزقتها الحرب.