كردستان تواصل تسجيل اصابات يومية 'كارثية' بكورونا

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "سجلت 3056 إصابة جديدة، ليصل إجمالي العدد إلى 227.339"، مضيفة أن "1436 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 197.181".

ولفتت الوزارة الى "تسجيل 10 حالات وفاة ليكون مجموع الوفيات في إقليم كردستان منذ تفشي الجائحة 4750 حالة وفاة".



وكان اقليم كردستان قد سجل امس الاربعاء حصيلة قياسية بالاصابات عندما اظهرت الفحوصات إصابة 3468 شخصا، ووفاة 4 اشخاص اضافة الى تماثل 1277 مصابا للشفاء.