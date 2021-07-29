انت الان تتابع خبر كردستان تواصل تسجيل اصابات يومية 'كارثية' بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل حصيلة مرتفعة جديدة باصابات كورونا بعد ان اظهرت الفحوصات اصابة أكثر من 3000 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "سجلت 3056 إصابة جديدة، ليصل إجمالي العدد إلى 227.339"، مضيفة أن "1436 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 197.181".
ولفتت الوزارة الى "تسجيل 10 حالات وفاة ليكون مجموع الوفيات في إقليم كردستان منذ تفشي الجائحة 4750 حالة وفاة".
وكان اقليم كردستان قد سجل امس الاربعاء حصيلة قياسية بالاصابات عندما اظهرت الفحوصات إصابة 3468 شخصا، ووفاة 4 اشخاص اضافة الى تماثل 1277 مصابا للشفاء.
ولفتت الوزارة الى "تسجيل 10 حالات وفاة ليكون مجموع الوفيات في إقليم كردستان منذ تفشي الجائحة 4750 حالة وفاة".
وكان اقليم كردستان قد سجل امس الاربعاء حصيلة قياسية بالاصابات عندما اظهرت الفحوصات إصابة 3468 شخصا، ووفاة 4 اشخاص اضافة الى تماثل 1277 مصابا للشفاء.