انت الان تتابع خبر محافظ النجف يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الخميس، نجاح الخطة الأمنية والخدمية والصحية الخاصة بزيارة عيد الغدير الأغر .