توضيح جديد من التربية بخصوص الامتحانات العامة للصف الثالث متوسط

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، جاهزيتها لانطلاق امتحانات الثالث متوسط، في الأول من شهر آب المقبل، معلنة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والصحية في القاعات الامتحانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها الخليج 365، إن "الوزارة استكملت جميع الإجراءات الصحية والوقائية و اللوجستية لأداء الامتحانات العامة للصف الثالث متوسط التي ستنطلق في الأول من شهر آب المقبل الساعة الـ٧ صباحاً".

وأضاف أنه "تم اتخاذ قرارات عدة بما يخص الامتحانات، وهي تقليل عدد الفحوص من 5 إلى 4 بعد تعليق مادة الفيزياء".

وأشار إلى أن " الوزارة هيأت المراكز الامتحانية فيما يخص التعقيم والتعفير، و كذلك التباعد البدني، ضمن خرائط الجلوس في القاعات الامتحانية، وعلى الطلبة الالتزام بالإجراءات الصحية كارتداء الكمامة والتعقيم والمحافظة على التباعد البدني قبل الدخول إلى القاعات الامتحانية مع الأصدقاء، وعدم التجمهر حتى بعد الخروج من القاعة الامتحانية".

وفي وقت سابق أصدرت وزارة التربية، قراراتها بشأن الامتحانات النهائية لطلبة الثالث المتوسط.

وذكرت وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخه منها انه "بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، تم عقد اجتماع بحضور وزير التربية مع اللجنة الدائمة للامتحانات العامة الوزارية للصف الثالث المتوسط".

وأضاف انه "تم الاتفاق على أن تكون الامتحانات الوزارية العامة لطلبة الثالث المتوسط لأربعة فحوص فقط وتشمل اللغة العربية، اللغة الانكليزية، الرياضيات، الكيمياء، وان يكون الطالب مكملاً في الدور الأول اذا راسباً في فحص أو فحصين من الفحوص الأربعة".

كما أوضحت الوثيقة أنه "يسمح للطلبة الذين أدوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا للمشاركة في الامتحانات الوزارية في الدور الأول ولديهم أرقام امتحانية صادرة من مراكز الفحص بأداء الامتحانات في الدور الثاني".