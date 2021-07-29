بعد تسجيل حالة وفاة لفتاة عقب تطعيمها.. لقاح امريكي يثير جدلا في المغرب

وجاء في تقرير لصحيفة هسبريس، اليوم الخميس، أن هناك حالة من التكتم حول الأسباب الحقيقية لوفاة فتاة في مقتبل العمر، لا يتجاوز عمرها 33 عاما، تعمل في أحد الفنادق في مدينة مراكش، حيث نقلت عن مصادر مقربة من عائلة الفتاة أنها أخذت جرعة اللقاح، وتوفيت بعد مرور 15 دقيقة من تلقيها لهذا اللقاح الأمريكي.وأفادت الصحيفة أن الفتاة المغربية لم تكن تعاني من أي أمراض مزمنة، رغم إشارة مصادر إلى أنها تمكنت من التغلب على مرض فقر الدم، بشكل نهائي.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة المغربية أن رشيدة سليماني بن الشيخ، رئيسة لجنة اليقظة الدوائية، فتحت تحقيقا في وفاة الفتاة مباشرة بعد تلقيها لقاح "جونسون آند جونسون.

ويشار إلى أن أمريكا تبرعت بأكثر من 300 ألف لقاح "جونسون آند جونسون" للمغرب، حيث تعتمد عليه المملكة، في وقت اختارت بعض الدول، خاصة الأوروبية، مثل السويد والدنمارك عدم الاعتماد عليه، نتيجة الأخطار الصحية التي يثيرها.



ونقلت الصحيفة على لسان سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة وعضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن بلاده تعتمد لقاح جونسون كغيرها من الدول، حيث تلقى آلاف المغاربة اللقاح نفسه، منذ أكثر من سنة، دون ظهور أي مضاعفات عليهم.