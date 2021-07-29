انت الان تتابع خبر بالفيديو: مخاوف سياسية من فوضى الدعايات الانتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فسح المجال أمام المرشحين من دون شروط أو قيود يلتزمون بها خلال فترة الدعاية الانتخابية سيولد حالة من الفوضى ما بين الأحزاب فهنالك من يمتلك المال السياسي واخر السلاح المنفلت وكلاهما يتنافسان للتأثير على الشارع لكسب اكبر عدد من الأصوات بحسب قول بعض الجهات السياسية.



وبعد السماح للمرشحين بالترويج لبرامجهم الانتخابية يبدو أن الدعاية هذه المرة ستختلف كثيرا عن سابقاتها بعيدة عن الصور واليافطات التي تملء الشوارع معتمدة وبشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لما يراه متابعون.