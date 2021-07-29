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بالفيديو: مخاوف سياسية من فوضى الدعايات الانتخابية

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بغداد - ياسين صفوان - فسح المجال أمام المرشحين من دون شروط أو قيود يلتزمون بها خلال فترة الدعاية الانتخابية سيولد حالة من الفوضى ما بين الأحزاب فهنالك من يمتلك المال السياسي واخر السلاح المنفلت وكلاهما يتنافسان للتأثير على الشارع لكسب اكبر عدد من الأصوات بحسب قول بعض الجهات السياسية.

وبعد السماح للمرشحين بالترويج لبرامجهم الانتخابية يبدو أن الدعاية هذه المرة ستختلف كثيرا عن سابقاتها بعيدة عن الصور واليافطات التي تملء الشوارع معتمدة وبشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لما يراه متابعون.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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