انت الان تتابع خبر الكاظمي يغادر واشنطن ويعلن الاتفاق على عدم وجود قوات قتالية نهاية العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، العاصمة الاميركية واشنطن، معلناً عن الاتفاق على عدم وجود قوات قتالية نهاية العام.