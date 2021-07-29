انت الان تتابع خبر الكاظمي يغادر واشنطن ويعلن الاتفاق على عدم وجود قوات قتالية نهاية العام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، العاصمة الاميركية واشنطن، معلناً عن الاتفاق على عدم وجود قوات قتالية نهاية العام.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر تيوتر اطلعت عليها الخليج 365، "غادرنا واشنطن الى بغداد الحبيبة بعد زيارة ناجحة وتفاهمات إقتصادية وسياسية وثقافية، واتفاق لنقل العلاقة الأمنية الى التدريب والمشورة وعدم وجود قوات قتالية بنهاية العام".
وأضاف، اننا "نتطلع الى تعزيز التضامن الإجتماعي والسياسي لخدمة شعبنا ونأمل بتواصل مستمر لتكريس قيم التعاون والحوار".
وأضاف، اننا "نتطلع الى تعزيز التضامن الإجتماعي والسياسي لخدمة شعبنا ونأمل بتواصل مستمر لتكريس قيم التعاون والحوار".