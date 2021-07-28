المالكي: الانتخابات ستجري في موعدها المقرر

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في 10 تشرين الاول المقبل.

وقال المالكي في تغريدة على "تويتر"، إن "الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في ١٠/١٠ وموقف القوى التي اعلنت عدم مشاركتها محترم لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الاغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد".

وأضاف أن "الانتخابات المبكرة‬⁩ مطلب مرجعي وشعبي وعلى الحكومة ان تهيء الظروف الامنية لانجاحها".