اللجنة الأمنية للانتخابات تعقد اجتماعاً وتتخذ قرارات عدة

بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الاربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، واتخذت قرارات عدة.



وجاء في بيان اصدرت اللجنة إنها "عقدت اجتماعها الدوري في مقر مفوضية الانتخابات برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية المكلفة بأمن الانتخابات لإجراءها في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وذكر الناطق باسم اللجنة العميد غالب العطية أن "اللجنة ناقشت جملة مواضيع مطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من بينها مراجعة التوصيات والقرارات المتخذة في الاجتماع السابق، وتوزيع واسناد المهام والمسؤوليات على الأجهزة الأمنية".

وأضاف العطية أن "الاجتماع خلص الى اتخاذ جملة قرارات من بينها، التأكد على رفع مادة (السندويج بنل) القابلة للاحتراق من مخازن المواد المستخدمة في الانتخابات، وتوفير الحماية اللازمة لها وتخصيص قوة احتياط من القوات الأمنية بمختلف صنوفها يتم استخدامها في الحالات الطارئة وعند الحاجة".

وبين العطية أنه "تم إعداد خطة من أجل القيام بممارسات أمنية عند القيام بعمليات محاكاة انتخابية وبصورة مستمرة لحين موعد اجراءها في موعدها المقرر في تشرين الأول، لتشخيص الخلل والأخطاء بغية معالجتها"، مضيفا انه "تم التأكيد على توفير الدعم اللازم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومكاتبها المنتشرة في عموم المحافظات وبما يضمن نجاح الانتخابات وتوفير الحماية الحماية اللازمة لها".