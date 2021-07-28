انت الان تتابع خبر الناطق باسم القائد العام: العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، أن العراق لا يحتاج لقوات أجنبية قتالية على أرضه.
وقال رسول، في حديث نقلته وكالة الأنباء الرسمية، " لسنا بحاجة لأي قوات قتالية أجنبية في العراق، ما نحتاج إليه هو تبادل الخبرات من التحالف الدولي".
وأضاف، "نعمل على استكمال قدرات القوات المسلحة العراقية".
وأشارت رسول إلى أن "المعركة مع ما تبقى من داعش استخبارية".
وأضاف، "نعمل على استكمال قدرات القوات المسلحة العراقية".
وأشارت رسول إلى أن "المعركة مع ما تبقى من داعش استخبارية".