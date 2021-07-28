الناطق باسم القائد العام: العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية

وقال رسول، في حديث نقلته وكالة الأنباء الرسمية، " لسنا بحاجة لأي قوات قتالية أجنبية في العراق، ما نحتاج إليه هو تبادل الخبرات من التحالف الدولي".

وأضاف، "نعمل على استكمال قدرات القوات المسلحة العراقية".



وأشارت رسول إلى أن "المعركة مع ما تبقى من داعش استخبارية".