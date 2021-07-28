انت الان تتابع خبر ملفات الانتخابات وكورونا والمحاضرين المجانيين في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = شبح تأجيل الانتخابات يلوح في الافق بعد توالي الانسحابات, ورئاسة الجمهورية تؤكد على اجراء الاقتراع في موعده.
= اطلاق التخصيصات المالية للمحاضرين المجانيين, ومطالبات بتشريع قانون الضمان الاجتماعي خلال جلسة البرلمان المقبلة.
= كورونا تشتد في البلاد .. الصحة تسجل اعلى معدل اصابات منذ بدء الجائحة , وتؤكد الدخول في موجة وبائية خطرة.
= الهجرة تكشف عن اكثر من خمسمئة الف نازح في كركوك , وتدمير مساكنهم يحول دون عودتهم.
= كورونا تشتد في البلاد .. الصحة تسجل اعلى معدل اصابات منذ بدء الجائحة , وتؤكد الدخول في موجة وبائية خطرة.
= الهجرة تكشف عن اكثر من خمسمئة الف نازح في كركوك , وتدمير مساكنهم يحول دون عودتهم.