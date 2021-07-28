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ملفات الانتخابات وكورونا والمحاضرين المجانيين في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = شبح تأجيل الانتخابات يلوح في الافق بعد توالي الانسحابات, ورئاسة الجمهورية تؤكد على اجراء الاقتراع في موعده.
= اطلاق التخصيصات المالية للمحاضرين المجانيين, ومطالبات بتشريع قانون الضمان الاجتماعي خلال جلسة البرلمان المقبلة.

= تشتد في البلاد .. الصحة تسجل اعلى معدل اصابات منذ بدء الجائحة , وتؤكد الدخول في موجة وبائية خطرة.


= الهجرة تكشف عن اكثر من خمسمئة الف نازح في كركوك , وتدمير مساكنهم يحول دون عودتهم.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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