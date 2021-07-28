ملفات الانتخابات وكورونا والمحاضرين المجانيين في نشرة السومرية

= الهجرة تكشف عن اكثر من خمسمئة الف نازح في كركوك , وتدمير مساكنهم يحول دون عودتهم.

= كورونا تشتد في البلاد .. الصحة تسجل اعلى معدل اصابات منذ بدء الجائحة , وتؤكد الدخول في موجة وبائية خطرة.

بغداد - ياسين صفوان - = شبح تأجيل الانتخابات يلوح في الافق بعد توالي الانسحابات, ورئاسة الجمهورية تؤكد على اجراء الاقتراع في موعده.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012