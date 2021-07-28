انت الان تتابع خبر بالفيديو: الأزمة النيابية توصي بزيادة السعة السريرية وتوفير الأوكسجين بالمستشفيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ارقام الاصابات في تصاعد متجاوزة حاجز الاثني عشرة الف إصابة يوميا اضافة الى حصيلة الوفيات المقلقة،، مما ينذر بكارثة صحية هذا ما ناقشه الاجتماع الذي خرج بجملة توصيات ابرزها توسيع اعداد الأسرة بسعات اكبر من العدد الحالي.وبالإضافة إلى مناقشة عدد الأسرة والمستشفيات ناقش الاجتماع ايضا عاملين أساسيين للسيطرة على الأوضاع الأول يتعلق بتوفير مادة الأوكسجين والثاني توسيع منافذ اللقاح صباحاً ومساءً في أكثر من منطقة لاسيما التي تشهد زخما على منافذ التطعيم.

الأزمة في تفاقم ملحوظ والاجتماعات من دون قرارت حاسمة لن تجدي نفعا ولا سبيل للخلاص سوى اللقاح في ظل قطاع صحي يعاني من تركة ثقيلة بحسب متابعين.