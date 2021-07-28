رسمياً.. الازمة النيابية تستضيف وزير الشباب ومدير صحة الرصافة (وثيقة)

جاء ذلك بناءً على توصيات خلية الازمة النيابية في اجتماعها الاخير وعلى خلفية اقامة مباريات بكرة القدم بجمهور كبير وعدم غلق المسابح واماكن التجمعات البشرية.

وكانت خلية الازمة النيابية، قد طالبت في وقت سابق من اليوم، باستضافة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومدير عام صحة الرصافة، لعدم مراعاتهما للشروط الصحية المفروضة ضد كورونا.



يشار إلى أن استضافة وزير الشباب والرياضة تأتي على خلفية إقامة نهائي كأس العراق بين الزوراء والقوة الجوية، بحضور 40 الف متفرج دون اخذ الموافقات الرسمية ودون مراعاة للتباعد الاجتماعي. فيما تأتي استضافة مدير عام صحة الرصافة على خليفة اكتظاظ أحد مسابح جانب الرصافة بعشرات الأشخاص دون أي مراعاة للشروط الصحية.

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