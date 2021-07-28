بالوثيقة.. مؤسسة حكومية تصدر توجيهاً لموظفيها لتلقي لقاحات كورونا

وجاء في وثيقة صادرة عن الهيئة، ما نصه: "بناءً على متطلبات المصلحة العامة، ونظراً لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة العراقية، وعملا بمقررات خلية الأزمة النيابية، وللحفاظ على منتسبي الهيئة وذويهم من الإصابة بهذا المرض، تقرر حث جميع موظفي دوائركم على أخذ جرعتي اللقاح ضد الوباء وتزويد مكتبنا بجداول أسماء الموظفين الملقحين وصور عن كارت التلقيح".فيما يلي نص الوثيقة: