مصر تتغلب على استراليا وتتاهل الى ربع نهائي اولمبياد طوكيو

وسجل أحمد ياسر ريان، الهدف الأول للفراعنة، في الدقيقة 45 من الشوط الأول عن تمريرة رائعة من طاهر محمد طاهر تصل إلى رمضان صبحي الذي راوغ مدافع أستراليا في منطقة الجزاء ومررها لريان الذي سددها بقوة في مرمى المنافس.وسجل عمار حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 85، بعد متابعته لتصدي للكرة من حارس أستراليا.

وتألق محمد الشناوي، حارس مرمى مصر، في الدفاع عن مرماه في أكثر من هجمة للاعبي أستراليا.

منتخب مصر دخل المباراة وهو يتذيل المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة حصدها بالتعادل مع إسبانيا في المباراة الأولى، وكان يحتاج للفوز من أجل التأهل، وهو ما حدث.

وبهذا الفوز سيواجه الفراعة المنتخب البرازيلي في ربع النهائي.