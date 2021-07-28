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المفوضية ترد على المنسحبين: لاقيمة قانونية للانسحاب من الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - اكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاربعاء، عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "لاقيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ٢٠ من شهر حزيران الماضي".

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.


وفي وقت سابق، أعلنت 5 جهات واحزاب سياسية انسحابها من المشاركة في الانتخابات، تمثلت بالتيار الصدري، والحزب الشيوعي العراقي، و حزب التجمع الجمهوري العراقي، وجبهة الحوار الوطني، واخرها المنبر العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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