المفوضية ترد على المنسحبين: لاقيمة قانونية للانسحاب من الانتخابات

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "لاقيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ٢٠ من شهر حزيران الماضي".

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.



وفي وقت سابق، أعلنت 5 جهات واحزاب سياسية انسحابها من المشاركة في الانتخابات، تمثلت بالتيار الصدري، والحزب الشيوعي العراقي، و حزب التجمع الجمهوري العراقي، وجبهة الحوار الوطني، واخرها المنبر العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي.