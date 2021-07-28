القانونية النيابية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص بيع وتمليك عقارات الدولة لشاغليها (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص بيع وتمليك عقارات الدولة لشاغليها.
وبحسب وثيقة صادرة من رئيس الللجنة ريبوار هادي حصلت عليها الخليج 365، "الى رئيس مجلس النواب، تفضلكم بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص بيع وتمليك عقارات الدولة لشاغليها بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 225 لسنة 2021 لغرض ايقاف بيع هذه العقارات للدرجات الخاصة والمنتفعين من الضباط".