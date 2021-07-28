قائمة اياد علاوي تنضم الى المنسحبين من المشاركة في الانتخابات

وقال نائب رئيس المنبر العراقي وائل عبداللطيف، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، "نعلن عن موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب، ومقاطعة الانتخابات".

وبرر عبد اللطيف الانسحاب بـ "تضاؤل وتناقص نسب المشاركة الجماهيرية فيها، ولهذا سوف تنتج العملية دورة برلمانية غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة، وستنتج منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير".



ودعا الأطراف والكتل والأحزاب السياسية كافة، بما فيها الجبهة الوطنية (موج) التي كان ينضوي تحتها، إلى اتخاذ نفس الموقف بمقاطعة الانتخابات.