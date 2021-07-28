العراق يسجل أعلى وفيات يومية بفيروس كورونا

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ايلاف من لندن : سجل العراق الثلاثاء أعلى عدد من الوفيات اليومية بفايروس كورونا منذ ظهور الجائحة في البلاد لترتفع حالات الوفيات الكلية الى 18418 حالة.. فيما سجل أيضا اعلى اصابات لليوم الثاني على التوالي.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية انها سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية اعلى عدد من الوفيات اليومية منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 شباط فبراير 2020 موضحة ان الوفيات كانت خلال تلك الساعات 71 حالة في حصيلة مرتفعة غير مسبوقة .

وأشارت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" الى انها سجلت كذلك خلال تلك الساعات اعلى اصابات بالفايروس لليوم الثاني على التوالي حيث كانت الاصابات 12 الف و185 اصابة يومية لترتفع حالات الاصابة في البلاد منذ ظهور الجائحة الى مليون و577 الف و13 اصابة.

واضافت ان حالات الشفاء الكلية بلغت مليون و429 الف و542 حالة.. موضحة ان عدد المصابين الخاضعين للعلاج حاليا يبلغ 129 الف و53 مريضا بينهم 746 راقدون في العناية المركزة.

وقد وصفت وزارة الصحة العراقية هذا الارتفاع في الوفيات والاصابات الاصابات المرتفعة بانه خطر كبير مؤكدة ان البلاد دخلت في خضم الموجة الثالثة من الجائحة.

واشارت الى ان هذا الارتفاع "دليل واضح على شراسة هذه الموجة وسرعة انتشارها وخطرها واصابتها للفئات العمرية الشابة والصغيرة واكتضاض المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة".

واضافت "اليوم نواجه تحد كبير ونحن امام معركة عدونا الفايروس وسلاحنا الوحيد هو الالتزام بالاجراءات الوقائية واخذ اللقاح، لذا نرجو من جميع المواطنين التسجيل على المنصات الالكترونية او التوجه لاقرب منفذ تلقيحي لاخذ اللقاح والتصدي لهذه الجائحة التي طالت الصغير والكبير".

توفير 10 ملايين جرعة لقاح

وازاء هذا التصاعد غير المسبوق بعدد الوفيات والاصابات اليومية بالجائحة فقد اعلنت الجهات الصحية العراقية اليوم عن توفيرها قريبا أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح .

وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" إن "الكادر المتقدم لوزارة الصحة عقد اجتماعا مع خلية الازمة النيابية برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي لمناقشة الوضع الوبائي في البلاد".. مبينا أن "اهم المحاور التي تمت مناقشتها هو استيعاب المستشفيات وتوفير الادوية والاوكسجين للمرضى الراقدين".

وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش القدرات التشخيصية وكيفية توسيعها وتذليل الصعاب التي تواجهها فضلا عن مناقشة اللقاحات وتوفيرها".

وشدد على "اهمية تلقي المواطنين اللقاح".. موضحا أن "الوزارة أوعزت الى ادارات الصحة كافة بفتح المراكز الصحية في المحافظات لتقديم اللقاح للمواطنين".

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