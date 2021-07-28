مبدع ويتمتع بشخصيته القوية... تعرفوا الى صفات مولود برج الاسد

من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفي، كما أنه سخيّ، وإيجابي. يمتلك الأسد شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، ويتمتّع بحسٍ عالٍ من المسؤولية.

أهم صفاته قوة الشخصية وقدرته على القيادة وحبه للسيطرة، ويمتاز بالشهامة والأخلاق العالية، كذلك أن إيجابيّاته كثيرة، فهو إنسان طموحٌ ومتسامح. هو أيضاً صديق مخلص ومحبب، يحترم القوّة ويمتلكها ويساعد الضعفاء.



المال بالنسبة له وسيلة للعيش الرغيد، ويحب أن ينفق على نفسه ويدلّلها. قادر على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه، فهو قيادي، وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارت بسرعة، وله قدرة رائعة على التنظيم والترتيب.