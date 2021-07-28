انت الان تتابع خبر هورامان على لائحة التراث العالمي... ماذا تعرفون عنها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهورامان، هي منطقة جبلية تمتد ضمن محافظتي كوردستان وكرمانشاه في شرقي كوردستان (كوردستان إيران)، وفي شمال شرق إقليم كوردستان العراق ضمن محافظة حلبجة، وتقع على هذه السلسلة مدن مريوان وپاوه في الجانب الإيراني، ومدينة حلبجة وناحية خورمال من جانب إقليم كوردستان، ومعظم سكان هذه المنطقة يتحدثون اللهجة الهورامية والتي هي جزء من اللهجة الكورانية والتي هي فرع من اللغة الكوردية.وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة والشباب والرياضة بحكومة إقليم كوردستان نامق هورامي، إن «منظمة اليونسكو العالمية أدرجت منطقة هورامان ضمن قائمة التراث العالمية».فيما قال مدير الثقافة والفنون في محافظة حلبجة محمد فتاح، إنه «خبر مفرح جداً للكورد عموما وأهالي منطقة هورامان وحلبجة وحوض شهرزور خصوصاً»، موضحاً أن «القرار جاء نتيجة جهود من مثقفين كورد من هورامان وحلبجة».

وأضاف أن «المنطقة تتصف بحضارتها القديمة»، مبيناً أن «ثقافة هذه المنطقة مغايرة جداً من حيث العمار وفنون الشعر والغناء والدبكات والجانب العلمي أيضاً».

وتابع فتاح «نحن كمديرية عامة للثقافة والفنون في حلبجة نبارك هذة الخطوة، وقريباً سيقام حفل خاص بهذة المناسبة في حلبجة».

من جانبه، أثنى كاروان حسن، مدير منظمة ‹زيوى› للثقافة والفنون في هورامان على قرار منظمة اليونسكو باختيار منطقة هورمان ضمن قائمة التراث العالمي بعد جهود دامت أكثر من عام.