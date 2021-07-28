بالفيديو: ماذا أثمر البيان الختامي المشترك للجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي؟

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بغداد - ياسين صفوان - إنهاء تواجد القوات القتالية الاميركية في 31 من كانون الاول المقبل.

الاكتفاء بقوات المشورة والتدريب وتطوير القدرات العراقية.

العراق يجدد التزامه بحماية افراد التحالف الدولي التي تقدم المشورة والتدريب.

التأكيد على المباديء المتفق عليها في اتفاقية الاطار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

الاتفاق على استئناف المناقشات من خلال اللجان التابعة لاتفاقية الإطار الاستراتيجي.

الولايات المتحدة تؤكد احترامها لسيادة العراق وتتعهد بمواصلة الدعم للحفاظ على وحدة اراضيه.

التأكيد على ان الانتخابات الحرة والنزيهة ستدعم سيادة العراق وديمقراطيته وتنميته.