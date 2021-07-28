الحلبوسي يصل الى نينوى ويعقد اجتماعاً مع قيادات أمنية ومدراء دوائر

وقال مصدر مطلع في حديث للسومرية نيوز، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل الى محافظة نينوى وزار قيادة عمليات نينوى وعقد اجتماعا مع القيادات الامنية في المحافظة".

وأضاف أن "الحلبوسي زار مبنى محافظة نينوى وعقد اجتماعا مع مدراء الدوائر في المحافظة"، مشيرا الى أن "رئيس مجلس النواب اجرى جولة في مدينة الموصل".