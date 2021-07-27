المالية البرلمانية تستعرض مع رئيس الجمهورية تشريع قانون ملاحقة الفاسدين

وقال المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا التي تخص تشريع القوانين وعمل اللجنة المالية البرلمانية والانتخابات المبكرة و أوضاع محافظة صلاح الدين".وأوضح السامرائي، أنه "استعرض مع الرئيس صالح جهود اللجنة المالية فيما يتعلق بدورها بتشريع قانون ملاحقة الفاسدين واستمرارها في عقد الاجتماعات والقيام بأعمالها دون انقطاع ومن ضمن ذلك مراقبة ومتابعة تنفيذ قانون الموازنة".

كما تم خلال اللقاء، وفق البيان، "مناقشة ملف الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل واستعدادات مفوضية الانتخابات والكتل السياسية والفعاليات الشعبية لهذا الاستحقاق".



على صعيد آخر، بيَّن السامرائي أنه "قدم للرئيس صالح تفصيلاً عن أوضاع محافظة صلاح الدين الأمنية والخدمية، مشيراً إلى ضرورة دعم رئاسة الجمهورية مع رئاستي البرلمان والوزراء للتوجهات القاضية بإشراك الأهالي في الملف الأمني، والسعي الجاد لإنجاز مشاريع الإعمار فيها".