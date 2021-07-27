انت الان تتابع خبر المنافذ الحدودية تعيد 5 ارساليات إلى إيران والأردن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة 5 ارساليات إلى إيران والأردن، لعدم اكتمال الاوراق الرسمية.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "منفذ الشيب أعاد إرسالية عجلتين للجانب الأيراني الاولى تحمل مواد غذائية (الجبن / الحليب السائل)، والثانية تحمل مادة (المرمر) وذلك لعدم اكتمال الاوراق الرسمية".
وأشار البيان إلى أن "منفذ طريبيل أعاد إرسالية عجلة للجانب الأردني تحمل كتب ومناهج دراسية وذلك لعدم وجود موافقات رسمية بدخولها".
وأشار البيان إلى أن "منفذ طريبيل أعاد إرسالية عجلة للجانب الأردني تحمل كتب ومناهج دراسية وذلك لعدم وجود موافقات رسمية بدخولها".
في السياق، أعاد منفذ زرباطية عجلتين للجانب الأيراني محملة بمادة البلاستك واركيلة وذلك لعدم اكتمال الاوراق الرسمية، وفق البيان.